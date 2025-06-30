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43-летнюю самарчанку осудят за покушение на сбыт 110 граммов «синтетики»

Женщина действовала по предварительному сговору с неизвестными.

Женщина действовала по предварительному сговору с неизвестными. Подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры.

В период с февраля по март нынешнего года жительница регионального центра познакомилась с другими злоумышленниками. Договорились вместе распространять «запрещенку».

Самарчанка получала от сообщников информацию о закладках с оптовыми партиями наркотиков и расфасовывала на мелкие. Позже местную задержали. Правоохранители нашли около 110 граммов «синтетики». Возбудили уголовное дело.

Материалы передали в Советский районный суд города. Ранее в губернии поймали мужчину с зависимостью, который хранил запрещенные вещества.

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