43-летнюю самарчанку осудят за покушение на сбыт 110 граммов «синтетики»

Женщина действовала по предварительному сговору с неизвестными. Подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры.
В период с февраля по март нынешнего года жительница регионального центра познакомилась с другими злоумышленниками. Договорились вместе распространять «запрещенку».
Самарчанка получала от сообщников информацию о закладках с оптовыми партиями наркотиков и расфасовывала на мелкие. Позже местную задержали. Правоохранители нашли около 110 граммов «синтетики». Возбудили уголовное дело.
Материалы передали в Советский районный суд города. Ранее в губернии поймали мужчину с зависимостью, который хранил запрещенные вещества.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.