Свердловчанин развернул казино прямо в колонии

В Каменске-Уральском завершено расследование уголовного дела против 39-летнего мужчины, который, отбывая наказание, развернул импровизированное казино для других заключенных в исправительной колонии № 47. Об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
— По версии следствия, с января 2023 по август 2024 года обвиняемый, ранее неоднократно судимый, с использованием игральных карт и фишек организовал азартные игры в нежилом помещении колонии, — уточнили в ведомстве.
В играх принимали участие знакомые обвиняемого. Ставки делали с помощью табачных изделий.
Сотрудники колонии раскрыли организатора азартных игр. По материалам ГУФСИН СК возбудил уголовное дело по части первой статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».
Обвиняемый признал свою вину. Мужчина пояснил, что в карты уже не играет. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.