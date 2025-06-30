Женщина убила мужа во время ссоры в Иркутской области

«В ходе распития спиртного между женщиной и потерпевшим возникла ссора, которая закончилась на кухне, где мужчина ударил ее головой об мебель», — уточнили в следствии. — «В ответ на насилие фигурантка схватила нож и ударила сожителя в живот. Она сразу вызвала скорую помощь, но спасти мужчину не удалось».