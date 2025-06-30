Женщина убила мужа во время ссоры в Иркутской области

В городе Черемхово Иркутской области суд приговорил 36-летнюю женщину к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство гражданского мужа, с которым не состояла в официальном браке. Об этом сообщили в Следственном комитете по Иркутской области со ссылкой на материалы Черемховского следственного отдела.
«В ходе распития спиртного между женщиной и потерпевшим возникла ссора, которая закончилась на кухне, где мужчина ударил ее головой об мебель», — уточнили в следствии. — «В ответ на насилие фигурантка схватила нож и ударила сожителя в живот. Она сразу вызвала скорую помощь, но спасти мужчину не удалось».
Трагедия произошла в июне 2024 года. Потерпевший скончался в машине скорой помощи от ранения. Суд признал женщину виновной в расправе.
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