Дело Перизат Кайрат направили в суд

«Генеральной прокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Г. Алашбаевой направлено для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны», — говорится в сообщении.
По данным, указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше Т3 млрд, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, изначально Перизат Кайрат вменяли хищение свыше Т1,5 млрд, собранных для пострадавших от паводков.
КазТАГ сообщал, что многие соучредители возглавляемого Кайрат фонда оказались из партии Amanat. На фоне скандала стало известно, что ее сняли с должности президента Федерации пара настольного тенниса Казахстана. 16 ноября сообщалось, что Кайрат вменяют хищение собранных Т200 млн для помощи жителям Палестины. Позже стало известно, что ее арестовали на два месяца в Астане. 13 декабря сообщалось, что недвижимость и имущество Перизат Кайрат арестовали с санкции суда. 18 декабря стало известно, будут ли проверять фонды в ЗКО после дела Перизат Кайрат. 20 декабря КазТАГ сообщал, что маму Перизат Кайрат признали подозреваемой по делу о хищениях.
19 февраля КазТАГ сообщал, что АФМ зарегистрировано новое уголовное дело в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, а 22 февраля были раскрыты детали нового уголовного дела.
26 февраля стало известно, что фонд Перизат Кайрат Biz Birgemiz хотят ликвидировать через суд. 12 марта стало известно, что специализированный межрайонный экономический суд Астаны постановил ликвидировать фонд Перизат Кайрат Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. 3 апреля стало известно, что с Т1,5 млрд до Т3,5 млрд выросла вменяемая Перизат Кайрат окончательная сумма ущерба.