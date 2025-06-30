Дело Перизат Кайрат направили в суд

КазТАГ сообщал, что многие соучредители возглавляемого Кайрат фонда оказались из партии Amanat. На фоне скандала стало известно, что ее сняли с должности президента Федерации пара настольного тенниса Казахстана. 16 ноября сообщалось, что Кайрат вменяют хищение собранных Т200 млн для помощи жителям Палестины. Позже стало известно, что ее арестовали на два месяца в Астане. 13 декабря сообщалось, что недвижимость и имущество Перизат Кайрат арестовали с санкции суда. 18 декабря стало известно, будут ли проверять фонды в ЗКО после дела Перизат Кайрат. 20 декабря КазТАГ сообщал, что маму Перизат Кайрат признали подозреваемой по делу о хищениях.