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На востоке Москвы ликвидирован пожар после взрыва котла возле гостиницы

На улице Плеханова произошел хлопок дизельного котла, приведший к возгоранию контейнера. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку причин произошедшего.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве, возле гостиницы Hotel Perovo Plaza на улице Плеханова, произошел хлопок дизельного котла, который привел к возгоранию металлического контейнера. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Установление всех обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура.

По данным ТАСС со ссылкой на источник, возможной причиной ЧП стала неправильная эксплуатация дизельного котла, а также нарушение техники безопасности. Котел находился в металлическом контейнере, расположенном с торца здания гостиницы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Сообщается, что в момент хлопка рядом с контейнером находился человек, которого не задело обломками конструкций — он успел отбежать. Эвакуация из гостиницы не проводилась.

В свою очередь, в МЧС России подтвердили факт возгорания в металлическом контейнере на улице Плеханова. К ликвидации привлекались 12 сотрудников и 4 единицы техники ведомства. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован.

Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Точные выводы о причинах будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.