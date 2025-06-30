На востоке Москвы ликвидирован пожар после взрыва котла возле гостиницы

По данным ТАСС со ссылкой на источник, возможной причиной ЧП стала неправильная эксплуатация дизельного котла, а также нарушение техники безопасности. Котел находился в металлическом контейнере, расположенном с торца здания гостиницы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Сообщается, что в момент хлопка рядом с контейнером находился человек, которого не задело обломками конструкций — он успел отбежать. Эвакуация из гостиницы не проводилась.