Суд вынес приговор основателю «Общины Виссариона»

В понедельник судья огласила приговор в отношении руководителей секты, организованной более 30 лет назад на территории Красноярского края. Ранее по решению суда она была ликвидирована. Дело руководителей общины Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова суд в Новосибирске рассматривает с 22 сентября 2022 года.
«Признать Торопа Сергея Анатольевича виновным… по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья Олеся Пименова.
Вадима Редькина суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима, а Владимира Ведерникова — к 12 годам колонии.
Ранее в прениях сторон государственный обвинитель предложил суду по совокупности преступлений назначить Торопу преступлений 14 лет лишения свободы; Редькину — 13 лет лишения свободы; Ведерникову — 14 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания всем подсудимым в исправительной колонии строгого режима.
Подсудимые обвинялись в преступлениях, направленных против порядка создания и деятельности религиозных организаций, насилии и оказании психологического воздействия на людей. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а равно руководство таким объединением), пунктам «а», «б» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту «г» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Следствие считает, что с 1991 года Тороп и Редькин, а также с 2001 года Ведерников до момента их задержания в сентябре 2020 года причинили моральный вред 16 потерпевшим, тяжкий вред здоровью шести пострадавшим и еще одному вред здоровью средней тяжести. Кроме того, Ведерников обвиняется в мошенничестве.
«Церковь последнего завета» (до 2000 года носила название «Община единой веры», ее также называют общиной Виссариона) — религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом — сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его «город Солнца». Религиозная организация была зарегистрирована в Минюсте РФ.
В сентябре 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, до сих пор проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.