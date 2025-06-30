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Житель Уфы отдал мошенникам более 23 млн рублей

Сотрудники банка заподозрили неладное, но мужчина убедил их в том, что выполняет финансовые операции добровольно.

Источник: Башинформ

В сети телефонных аферистов попал 60-летний уфимец. Мошенники «обрабатывали» жертву девять дней.

Они звонили потерпевшему по мессенджеру и представлялись «сотрудниками пенсионного фонда», якобы работающими над перерасчётом пенсионных накоплений.

Позже начали поступать звонки и от других служб, которые сообщили об угрозе его личным накоплениям. Мошенники сообщили, что все его сбережения могут быть направлены на помощь недружественным странам и есть необходимость «спасти» деньги и себя от уголовной ответственности.

После этого мужчина обналичил накопления. К нему были направлены курьеры, которым он передал все наличные суммой более 23 миллионов рублей. Сотрудники банка заподозрили неладное, но мужчина убедил их в безопасности своих намерений.