Житель Уфы отдал мошенникам более 23 млн рублей

В сети телефонных аферистов попал 60-летний уфимец. Мошенники «обрабатывали» жертву девять дней.
Они звонили потерпевшему по мессенджеру и представлялись «сотрудниками пенсионного фонда», якобы работающими над перерасчётом пенсионных накоплений.
Позже начали поступать звонки и от других служб, которые сообщили об угрозе его личным накоплениям. Мошенники сообщили, что все его сбережения могут быть направлены на помощь недружественным странам и есть необходимость «спасти» деньги и себя от уголовной ответственности.
После этого мужчина обналичил накопления. К нему были направлены курьеры, которым он передал все наличные суммой более 23 миллионов рублей. Сотрудники банка заподозрили неладное, но мужчина убедил их в безопасности своих намерений.