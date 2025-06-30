В Омске грабитель в синих шортах поживился золотой цепью за 110 тысяч рублей

Подозреваемый был задержан на улице Молодогвардейской. Похищенное ювелирное изделие изъято в квартире злоумышленника: украшение он спрятал в корзине с бельем. На допросе мужчина пояснил, что совершил преступление сознательно — из ревности к сожительнице, которая, как ему стало известно, была знакома с потерпевшим.