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В Омске грабитель в синих шортах поживился золотой цепью за 110 тысяч рублей

Потерпевший, пока его били, запомнил цвет шорт грабителя, что помогло полицейским в поиске преступника.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 29 июня, в гаражном кооперативе «Мотор-24» на улице Гашека был избит и ограблен 42-летний омич. В частности, он лишился золотой цепочки стоимостью 110 000 рублей.

Нападение произошло около полуночи. Грабитель сперва избил омича, а после сорвал с его шеи массивную золотую цепь и скрылся. Потерпевший в точности запомнил одну примету — синие шорты злоумышленника. Они и стали главным ориентиром для поиска. Оперативники вычислили по этим шортам ранее судимого за кражи, грабежи и разбои 31-летнего жителя микрорайона «Московка».

Подозреваемый был задержан на улице Молодогвардейской. Похищенное ювелирное изделие изъято в квартире злоумышленника: украшение он спрятал в корзине с бельем. На допросе мужчина пояснил, что совершил преступление сознательно — из ревности к сожительнице, которая, как ему стало известно, была знакома с потерпевшим.

В отношении буйного ревнивца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметила в ведомстве.