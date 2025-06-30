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Стал известен приговор лидерам секты «Общины Виссариона»*

В Новосибирске суд вынес приговор лидерам «Общины Виссариона»*, назначив наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, информирует прокуратура.

Они были признаны виновными по части 1 статьи 239 УК РФ, касающейся организации религиозного объединения, чья деятельность связана с насилием и причинением вреда здоровью, а также по статье 112 и 111 УК РФ за умышленное нанесение вреда здоровью различной степени тяжести.

Установлено, что в период с 1991 года (для Торопа и Редькина) и с 2001 года (для Ведерникова) до их задержания в сентябре 2020 года, их действия привели к моральному ущербу 16 лицам, нанесению тяжкого вреда здоровью шести гражданам и вреда средней тяжести еще одному человеку.

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* — религиозная организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.