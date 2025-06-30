Стал известен приговор лидерам секты «Общины Виссариона»*

Установлено, что в период с 1991 года (для Торопа и Редькина) и с 2001 года (для Ведерникова) до их задержания в сентябре 2020 года, их действия привели к моральному ущербу 16 лицам, нанесению тяжкого вреда здоровью шести гражданам и вреда средней тяжести еще одному человеку.