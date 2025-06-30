После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек

Шесть человек попали в больницы после массового отравления на выпускном в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.
В региональном миздраве не уточнили, сколько пострадавших всего обратилось за медицинской помощью, однако госпитализация потребовалась шестерым из них. При этом один из попавших в больницу — ребёнок. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пятеро взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести.
Сообщения об отравлениях появились после проведения выпускных в банкетном зале White Hall в Перми. По словам некоторых родителей выпускников, число пострадавших превысило 30 человек — среди них и несовершеннолетние, и их родители, и сотрудники образовательных учреждений.
В Роспотребнадзоре проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины ЧП, а следователи возбудили уголовное дело.