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После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек

В том числе одного несовершеннолетнего.

Шесть человек попали в больницы после массового отравления на выпускном в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.

В региональном миздраве не уточнили, сколько пострадавших всего обратилось за медицинской помощью, однако госпитализация потребовалась шестерым из них. При этом один из попавших в больницу — ребёнок. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пятеро взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Сообщения об отравлениях появились после проведения выпускных в банкетном зале White Hall в Перми. По словам некоторых родителей выпускников, число пострадавших превысило 30 человек — среди них и несовершеннолетние, и их родители, и сотрудники образовательных учреждений.

В Роспотребнадзоре проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины ЧП, а следователи возбудили уголовное дело.