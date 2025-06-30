После отравления на выпускном в Перми госпитализировали шесть человек

В региональном миздраве не уточнили, сколько пострадавших всего обратилось за медицинской помощью, однако госпитализация потребовалась шестерым из них. При этом один из попавших в больницу — ребёнок. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пятеро взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести.