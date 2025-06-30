Работник нижегородского центра медицины катастроф пострадал в ДТП с самокатом

Сотрудник центра медицины катастроф получил травмы после ДТП с электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщает инспекция труда в Нижегородской области.
Инцидент произошел вечером 28 июня на Нижневолжской набережной, когда там праздновали День молодежи. Работника центра медицины катастроф сбил самокатчик. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
«Гострудинспекцией ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм работника», — сообщил руководитель инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о наезде электросамоката на юную нижегородку.