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Работник нижегородского центра медицины катастроф пострадал в ДТП с самокатом

Он доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудник центра медицины катастроф получил травмы после ДТП с электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщает инспекция труда в Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 28 июня на Нижневолжской набережной, когда там праздновали День молодежи. Работника центра медицины катастроф сбил самокатчик. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

«Гострудинспекцией ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм работника», — сообщил руководитель инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о наезде электросамоката на юную нижегородку.