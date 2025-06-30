Глава СК России рассмотрит решение суда по делу об обрушении дома в Ростове

Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для этого стали жалобы жильцов на то, что они до сих пор не обеспечены жилыми помещениями и не получили компенсационные выплаты. Многие из пострадавших вынуждены проживать у родственников или в арендуемом за счет собственных средств жилье.
В ведомстве отметили, что приговор экс-главе Ворошиловского района обжалуется обвинителем. Исполнение поручения главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что жильцы разрушившегося дома по ул. Нариманова добились через суд увеличения стоимости изымаемых квартир. Судопроизводство потребовало от городской администрации учесть в цене стоимость общедомового имущества и убытки из-за невыполнения капитального ремонта.