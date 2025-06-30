«Вместо 25 — пожизненное». В Гродно вынесли приговор за двойное убийство

В 2022 году мужчина уже был осужден за совершенные в 2021 году преступления к лишению свободы на 25 лет. В период отбывания наказания получены сведения о его причастности и к убийству, имевшему место в 2013 году. Информация подтвердилась в ходе проверочных и следственных действий. Мужчина совершил убийство двух женщин — 1970 года рождения в июле 2013 года и 1953 года рождения в апреле 2021 года. Тела жертв в обоих случаях были сокрыты в колодцах.