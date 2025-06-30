Омский облсуд не смягчил приговор водителю, из-за которого погибла пассажирка

Трагедия, унесшая жизнь молодой девушки, произошла в Омске в декабре прошлого года. Мало того, что водитель сел за руль пьяным, он еще и лихачил на скользкой дороге — гнал с превышением скорости. В итоге не справился с управлением и на улице Орджоникидзе врезался в разделительное ограждение. Его пассажирка от полученных травм погибла.