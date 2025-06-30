Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский облсуд не смягчил приговор водителю, из-за которого погибла пассажирка

Парень, севший за руль пьяным, проведет в колонии три года.

Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 27-летнего водителя, по вине которого погибла девушка-пассажирка. Ранее Первомайский районный суд отправил его на три года в колонию общего режима — в момент смертельного ДТП парень был пьян.

Трагедия, унесшая жизнь молодой девушки, произошла в Омске в декабре прошлого года. Мало того, что водитель сел за руль пьяным, он еще и лихачил на скользкой дороге — гнал с превышением скорости. В итоге не справился с управлением и на улице Орджоникидзе врезался в разделительное ограждение. Его пассажирка от полученных травм погибла.

Приговор Первомайского районного суда, которым водитель был признан виновным и на три года отправился в колонию, был вынесен в апреле нынешнего года. Омский областной суд не стал смягчать первоначальный вердикт и оставил это решение в силе. Кроме того, на 2 года и 6 месяцев осужденный лишен водительских прав.