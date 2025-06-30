Чиновника подозревают в ущербе в 1 млрд тенге государству

«Буквально час назад случившийся факт. Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличен руководитель департамента государственного имущества и приватизации в совершении тяжкого уголовного правонарушения. Он подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношений на сумму более 750 млн тенге. Чиновник в целях придания ликвидности земельным участкам и извлечения преступного дохода от их реализации при пособничестве должностных лиц и местных исполнительных органов Карасайского района изменил целевое назначение участков без оплаты разницы кадастровой стоимости. В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиарда тенге», — сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.