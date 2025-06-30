«Один погубил четверых». В Беларуси в ДТП погибла семья из Пермского края

43-летния Ксения ездила в Беларусь в отпуск, она взяла с собой своих дочерей 13-ти и 7-ми лет и 75-летню маму Ангелину. В субботу, 26 июня, у них был запланирован перелёт обратно в Пермь. Семья вызвала такси и отправилась в Минский аэропорт.