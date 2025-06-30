«Один погубил четверых». В Беларуси в ДТП погибла семья из Пермского края

28 июня в республике Беларусь произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре пассажирки одного из них. Ими оказалась семья из Пермского края: две девочки, их мама и бабушка. Подробности смертельной аварии, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Отбросило в дорожное ограждение.
43-летния Ксения ездила в Беларусь в отпуск, она взяла с собой своих дочерей 13-ти и 7-ми лет и 75-летню маму Ангелину. В субботу, 26 июня, у них был запланирован перелёт обратно в Пермь. Семья вызвала такси и отправилась в Минский аэропорт.
По данным МВД Беларуси, около 5 утра по местному времени в районе деревни Слободщина 26-летний водитель Mercedes догнал автомобиль Skoda, в котором ехали жительницы Пермского края. От удара машину такси отбросило на дорожное ограждение.
В результате ДТП Ксения, её мама и две дочери погибли. Водитель такси выжил и находится в медицинском учреждении. Пассажир и водитель второй машины не пострадали.
Мужчина, находившийся за рулем Mercedes, находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования в его организме зафиксировали 1,67 промилле (допустимый уровень — 0,3 промилле).
В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой статье уголовным кодексом республики предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.
Привезут домой.
Ксения и её семья родом из Березников. Женщина работала начальником экономического отделения в дочерней организации «Уралкалия». Сейчас все заботы, связанные с организацией похорон, легли на плечи родственников женщины, которые остались ждать их дома.
Как стало известно сайту perm.aif.ru, в Беларусь выехал брат женщины Денис. Перевозку тел до Перми взяла на себя турфирма, в которой они покупали путёвки. А с транспортировкой до родного города поможет компания «Уралкалий».
Также с предложением о содействии родным и близким погибших выступило Посольство России в Беларуси.
«Российские дипломаты в контакте с профильными ведомствами и организациями Минской области готовы оказать родным и близким погибших россиян необходимое содействие», — написали в посольстве.
Три поколения одной семьи.
Жуткое ДТП на трассе в Беларуси вызвало огромный общественный резонанс не только в республике, но и за её пределами.
«Жуткая картина. Ехал там рано утром», «Людям горе принёс и себе жизнь перекорёжил», «В голове не укладывается, такая нелепая смерть», — пишут в комментариях жители Беларуси и России.
Полным шоком произошедшее стало и для коллег Ксении. Они до сих пор не верят, что улыбчивая и доброжелательная женщина не вернётся из отпуска.
«Очень страшная трагедия. Из-за одного пьяного человека, погибла целая семья. Ксюша всегда была доброй, отзывчивой, в работе помогала всегда. Очень жаль их всех», — рассказала коллега женщины Юлия сайту perm.aif.ru.
Жители Березников вспоминили и о случае в 2017 году, когда белорусы, приехавшие в город по делам, возвращаясь обратно, попали в смертельное ДТП. Их машина выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. В результате трое жителей республики погибли. На месте аварии в память о белорусах поставили крест.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае в страшном ДТП погибли сразу двое членов одной семьи. Родственники ехали вгости в Кострому, когда им навстречу выскочил грузовик с полуприцепом. Двое участников — тётя и её племянник — погибли на месте. Ещё пятеро были доставлены в больницы с различными травмами.