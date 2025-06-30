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Экс-командующий войсками Казахстана взят под стражу

На брифинге в Антикоре сообщили об уголовном деле в отношении бывшего командующего войсками регионального командования «Восток» — его подозревают в коррупции, передает корреспондент NUR.KZ.

«Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования “Восток”, генерал-майора в отставке. Он подозревается в том, что, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного, завладел его денежными средствами в особо крупном размере. Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы, при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров», — сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Сообщается, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Также проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям. Расследование продолжается.