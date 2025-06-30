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Полиция изъяла 20 кг наркотиков у задержанного на М-12 казанца

Сотрудники полиции изъяли более 20 кг наркотических веществ у 40-летнего курьера из Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк в своем Telegram-канале.

Сотрудники МВД Татарстана остановили жителя Казани за рулем иномарки на трассе М-12 «Восток». Сообщается, что мужчина был курьером в нелегальном интернет-магазине. Он перевозил оптовые партии запрещенных веществ между регионами страны России.

Полицейские обнаружили тайник в лесном массиве и изъяли более 20 кг наркотиков. В ходе осмотра жилья казанца также было найдено еще более 1 кг наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Курьер заключен под стражу.

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