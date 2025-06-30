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В Узбекистане раскрыта преступная схема продажи несуществующих автомобилей: обмануты более 840 граждан

Vaib.uz (Узбекистан. 30 июня). Правоохранительными органами задержана преступная группировка, которая обманным путём выманивала деньги у граждан, обещая продажу несуществующих автомобилей в кредит по низкой процентной ставке.

В состав группировки входили девять человек, которым уже предъявлено обвинение.

Преступная схема была организована масштабно. Группа, активно рекламируя свои услуги через социальные сети, создала десятки фиктивных компаний в Ташкенте и различных регионах страны — в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Сырдарьинской, Самаркандской, Бухарской, Навоийской, Хорезмской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях, а также в Нукусе.

Мошенники предлагали гражданам оформить автомобили в кредит под привлекательные процентные ставки — от 6 до 12%. С будущими владельцами машин заключались предварительные договоры и взимались авансовые платежи. Но поставка автомобилей, обещанная в течение 120 дней, так и не происходила. Все полученные от граждан средства злоумышленники присваивали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах). Потерпевшими признаны 843 человека, сумма ущерба составила 50,1 миллиарда сумов.

В рамках расследования арестованы 339 транспортных средств, принадлежащих организациям, связанным с подозреваемыми. Девять участников группировки находятся под стражей.

Для координации расследования и помощи пострадавшим создан Специальный оперативный штаб под руководством заместителя министра внутренних дел, полковника Рамазона Ашропова. Штаб работает ежедневно с 09:00 до 21:00 в здании Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД.

Граждане, которые пострадали от действий этой и подобных организаций, а также тех, кто владеет информацией о деятельности подозреваемых, могут обращаться в оперативный штаб или по номеру 102.