В Узбекистане раскрыта преступная схема продажи несуществующих автомобилей: обмануты более 840 граждан

Мошенники предлагали гражданам оформить автомобили в кредит под привлекательные процентные ставки — от 6 до 12%. С будущими владельцами машин заключались предварительные договоры и взимались авансовые платежи. Но поставка автомобилей, обещанная в течение 120 дней, так и не происходила. Все полученные от граждан средства злоумышленники присваивали.