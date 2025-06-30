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Первая жертва жары в Молдове: В Оргееве велосипедист скончался во время езды

Скорая приехала быстро, но спасти его не удалось.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в Оргееве — велосипедист скончался прямо на улице.

Мужчина в возрасте около 50 лет почувствовал себя плохо во время езды на велосипеде и упал.

Скорая приехала быстро, но спасти его не удалось. Его тело направлено на судмедэкспертизу.

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