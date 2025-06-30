На девять лет осужден экс-министр юстиции Бекетаев

«Хотелось бы сказать, что Бекетаев осужден на девять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Бекетаева расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности», — рассказал он на брифинге.
По словам Бегайдарова, все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению, так как следствие велось под грифом «секретно».
«Поэтому ответить полностью на данный вопрос я, к сожалению, ограничен уголовным законодательством», — заключил он.
Напомним, Бекетаев был задержан 21 октября 2023 года по делу о коррупции в рамках объявленной Токаевым кампании по возврату незаконно выведенных активов. Бекетаев считается приближенным экс-председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова, который сейчас отбывает наказание, будучи признанным виновным по делу о январских событиях. Отметим, что советником Бекетаева до январских событий был экс-глава Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, которого вместе с бывшим сенатором Кайратом Кожамжаровым считают причастным к фабрикации ряда громких уголовных дел. Позже стало известно, что Бекетаева задержали при попытке скрыться из страны.
Заморозка $22 млрд Нацфонда, пьянство, попытка дискредитации Токаева — чем известен Бекетаев, читайте в материале КазТАГ.
12 июля 2024 года антикоррупционная служба сообщила, что завершила расследования против Бекетаева и бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова.
21 ноября КазТАГ сообщал, что Бекетаева задержали после проверки Высшей аудиторской палаты.
31 января 2025 года сообщалось, что стороны продолжают ознакомление с материалами уголовного дела Бекетаева.
19 марта дело бывшего министра юстиции Марата Бекетаева было направлено в суд.
23 апреля двоих сотрудников министерства вызвали в суд по делу бывшего министра юстиции Бекетаева.