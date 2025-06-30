В Перми семье погибшего на работе водителя выплатили 1,6 млн рублей компенсации

В Свердловском районе Перми родственникам водителя погрузчика, погибшего на рабочем месте, перечислили компенсацию морального вреда в размере 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Трагедия произошла на территории торгового центра, где сотрудник компании ООО «УК “Радуга” выполнял работы по уборке. В результате нарушений правил охраны труда и техники безопасности мужчина получил смертельные травмы.
Прокуратура провела проверку по факту случившегося и подала иск в суд в интересах семьи погибшего. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о размере компенсации, и суд его утвердил.
Выплата уже произведена, и деньги перечислены родственникам погибшего.