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В Перми семье погибшего на работе водителя выплатили 1,6 млн рублей компенсации

Мужчина убирал снег и получил смертельные травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском районе Перми родственникам водителя погрузчика, погибшего на рабочем месте, перечислили компенсацию морального вреда в размере 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Трагедия произошла на территории торгового центра, где сотрудник компании ООО «УК “Радуга” выполнял работы по уборке. В результате нарушений правил охраны труда и техники безопасности мужчина получил смертельные травмы.

Прокуратура провела проверку по факту случившегося и подала иск в суд в интересах семьи погибшего. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о размере компенсации, и суд его утвердил.

Выплата уже произведена, и деньги перечислены родственникам погибшего.