Красный проспект второй год лидирует по количеству пьяных водителей

В Новосибирске регулярно проводят рейды по выявлению пьяных водителей. С начала года до 23 июня сотрудники ДПС задержали около 1066 автомобилистов с характерным амбре. В 2024 году за этот же период остановили 1266 нетрезвых горожан.
Чаще всего пьяных водителей ловят в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах города. Так было в 2024 и 2025-м.
«В этом году чаще всего нетрезвые автомобилистов попадались на Красном проспекте, улицах Титова, Немировича-Данченко и Дуси Ковальчук, а также Мочищенском шоссе. В прошлом году в “лидерах” были Красный проспект, Немировича-Данченко, Титова, Выборная и Петухова», — сообщает Infopro54 со ссылкой на данные ГУ МВД по НСО.
Напомним, за вождение в нетрезвом виде грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5−2 года. Если нарушение повторится, водителя оштрафуют на 200−300 тысяч и отправят в колонию на 2 года, а также запретят ездить за рулем до трех лет.