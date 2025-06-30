Красный проспект второй год лидирует по количеству пьяных водителей

Напомним, за вождение в нетрезвом виде грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5−2 года. Если нарушение повторится, водителя оштрафуют на 200−300 тысяч и отправят в колонию на 2 года, а также запретят ездить за рулем до трех лет.