СМИ: в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку задержаны два сотрудника ФСБ

Обыски в офисе агентства начались утром 30 июня, территорию у здания оцепили. Еще в феврале азербайджанские власти заявили о ликвидации в стране представительства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»). МИД Азербайджана тогда сообщал, что компания может получить аккредитацию только для одного корреспондента.