В Челябинской области автомобиль сбил девушку с 5-летним ребенком

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Аше.
Все произошло днем 30 июня. По предварительным данным, на улице Советская 67-летний водитель Chevrolet Niva совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.
После водитель скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан.
В результате телесные повреждения получили девушка 2000 года рождения и 5-летний ребенок. Они эвакуированы в медицинское учреждение.