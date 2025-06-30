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В Челябинской области автомобиль сбил девушку с 5-летним ребенком

В Челябинской области автомобиль сбил девушку с 5-летним ребенком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Аше.

Все произошло днем 30 июня. По предварительным данным, на улице Советская 67-летний водитель Chevrolet Niva совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.

После водитель скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан.

В результате телесные повреждения получили девушка 2000 года рождения и 5-летний ребенок. Они эвакуированы в медицинское учреждение.