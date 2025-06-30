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Баку намерен провести собственную экспертизу тел погибших в Екатеринбурге

Власти Азербайджана инициировали проведение повторной судебно-медицинской экспертизы тел граждан, выходцев из Азербайджана, фигурировавших в резонансном уголовном деле об убийствах в Екатеринбурге.

Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

«В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра, это пока точно не известно», — пишет АПА. Ожидается, что тела прибудут в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева. Затем их планируется транспортировать в Агджабеди.

СУ СК России по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы. По данным следствия, задержанные причастны к серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В ходе следственных действий стало известно о гибели двух фигурантов дела. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что предварительная причина смерти одного из фигурантов — сердечная недостаточность. Причина смерти второго участника устанавливается.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства России в Баку Петра Волкова для разъяснения ситуации с задержаниями. Российская сторона заверила, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов, а подозреваемые являются гражданами России, но выходцами из Азербайджана. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация находится под контролем, а все действия проводятся в рамках законодательства, передавал телеканал «360».

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