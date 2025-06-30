Баку намерен провести собственную экспертизу тел погибших в Екатеринбурге

СУ СК России по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы. По данным следствия, задержанные причастны к серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В ходе следственных действий стало известно о гибели двух фигурантов дела. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что предварительная причина смерти одного из фигурантов — сердечная недостаточность. Причина смерти второго участника устанавливается.