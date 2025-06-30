Голого мужчину арестовали на трое суток за прогулку по Богородску

По данным городского суда, инцидент произошёл 18 мая 2025 года. Мужчина в обнажённом виде разгуливал по железнодорожным путям рядом с садоводческим товариществом «Берёзка», приставая к прохожим и прося снимать его на видео. Всё происходящее он также фиксировал на камеру своего телефона.