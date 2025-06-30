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В районе Башкирии ввели карантин по бешенству

В районе Башкирии ввели карантин по бешенству.

Источник: Башинформ

В деревне Карякино Краснокамского района ввели карантин по бешенству. Указ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, эпизоотическим очагом определили участок дороги у местной остановки общественного транспорта.

В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение его посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории. Запрещены также ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

На остальной территории, попавшей под ограничения, запрещаются проведение ярмарок, выставок и иных мероприятий, связанных со скоплением и перемещением животных, вывоз животных, за исключением вывоза вакцинированных животных на убой.