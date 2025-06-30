Сотрудника Антикора поймали на взятке в ВКО

Кроме того, стало известно о крупном факте мошенничества в сфере земельных отношении на сумму более 750 миллионов тенге. В нем подозревают руководителя Алматинского департамента государственного имущества и приватизации. При пособничестве должностных лиц местных исполнительных органов Карасайского района, он изменил их целевые назначения без оплаты разницы кадастровой стоимости.