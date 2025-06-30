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Эксперт раскрыл, кто атаковал Россию дронами из Казахстана

Запуск БПЛА по России с территории Казахстана производили украинские диверсанты без координации с властями республики. Об этом бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук рассказал «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Запуск украинских дронов с казахстанской территории эксперт прокомментировал после того, как стало известно о встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с главой ведомства из Казахстана Муратом Нуртлеу, в ходе которой обсуждалась ситуация с атакой беспилотников ВСУ в июне. МИД России осудил действия Киева по отношению к своему союзнику, сообщает «Инфо 24».

Анатолий Матвейчук считает, что характеристики обнаруженных украинских БПЛА, прилетевших со стороны Казахстана, подтверждают, что они направлялись на российские регионы не с Украины. Такие дроны не способны преодолеть маршрут, включающий запуск с украинской территории, пролет над Казахстаном, а затем заход в воздушное пространство России для удара по объектам.

«Я полагаю, что группы запуска этих БПЛА находятся на территории Казахстана. Собственно говоря, Сергей Лавров сделал представление коллегам о том, что украинские диверсанты уже действуют на территории республики, что грозит безопасности самого Казахстана и России», — объяснил эксперт.

По мнению бывшего офицера спецназа, Казахстан не связан с запуском украинских дронов со своей территории. Ответственной за эти акты терроризма является украинская власть. Матвечук выразил надежду, что украинские диверсанты использовали воздушное пространство Казахстана без согласования с его властями, и атака дронов с казахстанской территории не является «ударом в спину» России со стороны Астаны.

Напомним, атаки украинских дронов «Морок» с дальностью до 800 км по Астраханской и Волгоградской областям со стороны Казахстана была зафиксирована 19 и 20 июня.

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