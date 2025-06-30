Дело возбуждено после гибели ребенка в ливневом колодце в Островце

В ведомстве отметили, что при расследовании особое внимание будет уделено установлению причин и условий, которые привели к гибели мальчика, принятию мер, чтобы не допустить подобного в будущем. Кроме того, СК после произошедшего в Островце инициировал проведение проверок соблюдения требований безопасности на аналогичных объектах.