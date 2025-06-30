Дело возбуждено после гибели ребенка в ливневом колодце в Островце

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка после падения в ливневый колодец в Островце, сообщили в УСК по Гродненской области.
Трагедия произошла вечером 28 июня, когда пятилетний мальчик с друзьями играл в районе расположения очистных ливневых сооружений. Он сумел открыть крышку одного из колодцев и упал в него. Ребенка извлекли на поверхность местные спасатели, скорой он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
На месте несчастного случая работали следователи, специалисты УГКСЭ по области, сейчас изучается изъятая документация по охране труда и технике безопасности.
«Уже сегодня можно говорить о выявленных на первоначальном этапе расследования фактах нарушений требований законодательства: очистные ливневые сооружения не были огорожены, люки накрыты пластиковыми крышками, на которых отсутствуют запорные устройства», — сказали в управлении.
Там также уточнили, что Островецким райотделом СК возбуждено дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
В ведомстве отметили, что при расследовании особое внимание будет уделено установлению причин и условий, которые привели к гибели мальчика, принятию мер, чтобы не допустить подобного в будущем. Кроме того, СК после произошедшего в Островце инициировал проведение проверок соблюдения требований безопасности на аналогичных объектах.