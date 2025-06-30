Разыскиваемую казахстанскую экс-судью подозревают в мошенничестве

«За совершение мошенничества в особо крупном размере разыскивается гражданка РК, Таткеева Карлыгаш Курмашевна, 1971 года рождения», — сообщил на брифинге официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
При наличии информации о ее местонахождении граждан просят сообщить об этом в Антикор. Вознаграждение и анонимность гарантируются.
Ранее стало известно, что уголовное дело против Таткеевой было зарегистрировано 20 июня 2025 года. Ее розыск ведет департамент агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.
Таткеева была советником председателя Верховного суда РК, занимала судейские должности в Карагандинской области и Астане.
В середине июня 2025 года в Алматы вынесен приговор экс-судье Медеуского районного суда Светлане Жолмановой.