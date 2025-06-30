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В Вологде при взлете ЯК-40 аист попал в двигатель самолета

В Вологде пассажирский Як-40 совершил аварийную посадку вскоре после взлета из-за попадания аиста в двигатель. Благодаря действиям пилотов, удалось избежать катастрофы и обошлось без пострадавших.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Пассажирский самолет Як-40, направлявшийся из Вологды в Москву, едва не потерпел крушение при взлете из-за столкновения с птицей. По данным телеграм-канала Mash, в турбину воздушного судна попал аист.

Как сообщает Mash со ссылкой на очевидца, птица попала в правый двигатель Як-40. Благодаря мастерству пилотов, использовавших тягу второго двигателя, самолет удалось развернуть и успешно посадить на полосу.

В результате инцидента обошлось без пожара и серьезных повреждений борта. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.