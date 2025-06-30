Подожгли живьём. Всплыли подробности убийства отца и сына на берегу Дона

В Ростовской области обсуждают новые детали чудовищного преступления, которое унесло жизни отца и сына на рыбалке в Верхнедонском районе. Напомним, двое рыбаков стали жертвами ужасного проявления человеческой жестокости: по предварительным данным, трое местных жителей их сначала избили, а потом облили бензином и подожгли.
Агрессоров по горячим следам задержали полицейские. Не так давно в различных медиа распространилась информация, якобы один из нападавших, по его признанию, сам вызвал полицию пострадавшим. Кроме того, он заявил, что мужчины якобы подожгли себя сами. С подробностями шокирующего дела ознакомился Rostov.aif.ru.
Двойное убийство.
Новости о жестокой расправе над 64-летним Антоном (имена изменены — прим. ред.) и его сыном 41-летним Андреем облетели местные и федеральные каналы в начале июня. Rostov.aif.ru уже писал, как отец и сын приехали в живописное местечко на берег Дона. Мужчины расположились на берегу, забросили удочки, но мирный отдых неожиданно обернулся кошмаром.
К рыбакам подошли трое агрессивно настроенных местных и заявили, что выбранный Антоном и Андреем участок принадлежит им — мол, они всегда тут ловят рыбу. Между мужчинами завязался ожесточённый спор, вскоре переросший в драку. Местные сильно избили отца и сына, однако этого неадекватной троице показалось мало. Они облили отца и сына бензином и подожгли заживо. После этого нападавшие поспешили ретироваться с места преступления.
К моменту, когда хуторяне случайно обнаружили сильно обгоревшие тела отца и сына в зарослях камыша, Андрей был уже мёртв, Антон был ещё жив. Пенсионера госпитализировали, у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы, обширные ожоги — обгорело почти 40% тела, а также множественные ссадины и ушибы. Несмотря на все усилия медиков, спасти пожилого мужчину не удалось — он умер в больнице.
Как рассказывали местные, отец и сын были уроженцами Чертковского района. Они приехали в соседний Верхнедонской район за крупным уловом: здесь, в Базковском, по словам местных, был хороший клёв, а сами Антон и Андрей были большими любителями посидеть на берегу с удочкой.
«Подожгли себя сами!».
Фигурантов, цинично расправившихся с несчастными рыбаками, оперативно задержали правоохранители. Следователи выяснили, что подозреваемые были вдребезги пьяны. Самопровозглашёнными «карателями» оказались жители Верхнедонского района в возрасте 46, 47 и 57 лет. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
По информации следователей, пьяные нападавшие руками и ногами били Антона и Андрея по голове, пинали в живот, ударяли в спину. А мысль поджечь тела избитых закралась в головы троицы потому, что они решили таким жутким способом скрыть следы преступления.
В интернет просочилась информация, что один из подозреваемых во время следствия заявил, что якобы сам позвонил в полицию. Кроме того, агрессор выдвинул абсурдную версию — будто бы отец и сын сами себя подожгли. Однако официального подтверждения этой информации силовые ведомства не дали.
Шолоховский районный суд Ростовской области избрал двоим подозреваемым — 46-летнему Сергею Т. и 47-летнему Сергею С. — меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2025 года включительно. Третий фигурант задержан, но его статус в деле уточняется.
Хуторяне характеризуют задержанных как мирных людей, не замеченных ранее в каких-либо правонарушениях. Сергей Т. и Сергей С. трудились водителями и занимались сельским хозяйством. Действительно, на личной страничке в соцсети Сергей Т. предстаёт обычным автолюбителем: юмористические посты о жизни водителей, фотографии за рулём большегруза, личные снимки с дружеских пикников и пара забавных анекдотов из популярных сообществ. Такой профиль вполне соответствует образу обычного мужчины его возраста.
Тем не менее, по словам очевидцев, конфликт разгорелся на почве распития алкоголя. Возможно, именно это и стало причиной ужасного преступления. Так или иначе, употребление алкоголя не является оправданием беспричинной жестокости троих фигурантов, и тем более не снимает ответственности за страшное преступление… Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.