Подожгли живьём. Всплыли подробности убийства отца и сына на берегу Дона

К рыбакам подошли трое агрессивно настроенных местных и заявили, что выбранный Антоном и Андреем участок принадлежит им — мол, они всегда тут ловят рыбу. Между мужчинами завязался ожесточённый спор, вскоре переросший в драку. Местные сильно избили отца и сына, однако этого неадекватной троице показалось мало. Они облили отца и сына бензином и подожгли заживо. После этого нападавшие поспешили ретироваться с места преступления.