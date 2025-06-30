Стал известен источник заражения детей в омском лагере «Орленок»

Напомним, о заболевших в детском лагере детях стало известно 6 июня. На следующий день в СУ СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Однако несмотря на то, что в лагере появились и другие пострадавшие, он продолжал функционировать и в Роспотребнадзоре не видели оснований для его закрытия. Лагерь был закрыт лишь 9 июня.