Стал известен источник заражения детей в омском лагере «Орленок»

В Омске завершена проверка детского лагеря «Орленок», где произошла вспышка норовируса. Напомним, 11 детей были госпитализированы, в целом же счет заболевших шел на десятки. О результатах проверки рассказали в правительстве Омской области.
Как сообщили власти, экспертиза выявила, что источником массового заражения стал один из сотрудников, заболевший норовирусом. От работы его отстранили, в отношении администрации лагеря и работника будут применены меры, предусмотренные законодательством.
Сейчас лагерь «Орленок» возобновил работу. Выводы, которые были сделаны из этой ситуации, обсуждались на совещании под председательством губернатора Виталия Хоценко. Ключевая задача — обеспечить детей вкусным, свежим, безопасным и качественным питанием и вернуть пострадавшим деньги за путевки.
«Если кто-то готов продолжить отдых, то нужно предложить людям альтернативные варианты: либо в “Орленке” либо в другом оздоровительном лагере», — поручил губернатор.
Напомним, о заболевших в детском лагере детях стало известно 6 июня. На следующий день в СУ СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Однако несмотря на то, что в лагере появились и другие пострадавшие, он продолжал функционировать и в Роспотребнадзоре не видели оснований для его закрытия. Лагерь был закрыт лишь 9 июня.