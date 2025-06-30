СК установил семерых участников инцидента с гимном Украины в Тольятти

САМАРА, 30 июн — РИА Новости. Следователи установили семерых участников инцидента в Тольятти с исполнением песни про Степана Бандеру и гимна Украины, им от 17 до 18 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Самарской области.
«Все семь участников инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза. (Им — ред.) 17−18 лет», — сказала собеседница агентства.
Ранее СУСК России по региону сообщило, что во время мониторинга соцмедиа были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти. Они исполнили музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
В понедельник несколько Telegram-каналов разместили видео, на котором якобы после выпускного подростки спели песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» и гимн Украины. В публикации утверждается, что все произошло в Тольятти в парке Победы.