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Директор челябинской стройфирмы ответит в суде за аферу с мостом на 43 млн рублей

В суде рассмотрят дело о мошенничестве при строительстве моста под Челябинском.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

В Челябинской области 50-летний директор строительной фирмы обвиняется в хищении 43 млн рублей бюджетных средств, выделенных на возведение моста в поселке Есаульский. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве уже направлено в суд. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

— Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемого и аффилированных организаций, — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, в 2023 году руководитель фирмы заключил контракт на возведение моста в Сосновском районе, убедив чиновников в своей надежности. Получив аванс, он использовал деньги не по назначению и вскоре бросил объект недостроенным.