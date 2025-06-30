Торговля детьми в Караганде: мать и медсестру арестовали в суде

Шесть человек обвинялись в совершении иных сделок, связанных с торговлей новорожденными. А именно в передаче и получении двух малышей в дар, а также в пособничестве.
На скамье подсудимых — биологическая мать двух новорожденных, медсестра роддома и две бездетные супружеские пары. Подсудимых изначально обвиняли в продаже и покупке двух малышей, рожденных с разницей в один год, за 6 миллионов тенге (пункт 1 и 2 части 2 статьи 135 УК «Торговля несовершеннолетними»).
Однако в ходе судебных разбирательств обвинение скорректировали: доказательств купли-продажи не нашли и в финальной редакции обвинения речь шла уже об «иных сделках» — о передаче и получении детей в дар.
Согласно новому обвинению, медсестра обвинялась по части 3 статьи 28 и пункту 1 части 2 статьи 135 УК «Пособничество в совершении иных сделок, связанных с торговлей несовершеннолетними». Биологическая мать детей обвинялась по пунктам 1, 2 части 2 статьи 135 УК «Совершение иных сделок, связанных с торговлей несовершеннолетними».
Что стало известно в суде
По версии обвинения, женщина, родившая двух малышей с разницей в год, передала их в дар бездетным парам при участии медсестры, которая и познакомила стороны. В суде медик свою вину отрицала.
«О каком дарении идет речь? Это что — книжка, ручка, чтобы можно было взять и подарить? Это живые дети. Я познакомила людей — да, не отрицаю. Но, если знакомство теперь считается преступлением, я готова нести ответственность. Дарения не было», — заявила в суде в ходе прений подсудимая сотрудница медучреждения.
Аналогичное мнение высказала и одна из супружеских пар, которая воспитывает мальчика. Супруги вину не признали. Биологическая мать малышей в суде вину признала лишь частично. Она сообщила, что официально является вдовой и забеременела вне брака, став жертвой обмана со стороны мужчины. Поэтому она отдала новорожденных малознакомым семейным парам, так как не могла вернуться с ними в родное село.
Вторая супружеская пара признала вину и заявила о раскаянии. Супруги заявили, что просто хотели подарить семью и любовь малышке. Учитывая раскаяние супружеской пары, прокурор запросил для нее освобождение от уголовной ответственности. Второй паре и медсестре роддома прокурор просил назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания колонии средней безопасности. Для биологической матери прокурор запросил 8 лет условного лишения свободы. Адвокат не признавшей вину семенной пары настаивал: никакой эксплуатации, которая предусмотрена статьей 135 УК, не было.
«Подсудимые обвиняются по части 1 статьи 135 “Торговля несовершеннолетними”. Она гласит: “Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации”. Прокуратура не доказала куплю-продажу, но вменила совершение иных сделок, а именно передачу и получение в дар детей. А где тут эксплуатация? Биологическая мать передала их этим семьям, чтобы уберечь от детского дома, чтобы они получили хорошее воспитание. Эти семьи, которых сейчас судят, любят их, заботятся, полностью обеспечивают. Так где здесь эксплуатация?» — заявил ранее адвокат Алмас Абдакасов.
По его мнению, обвинение сосредоточено на показателях, а не на справедливом разбирательстве. Свою позицию ранее выразили и подсудимые. Один из них — приемный отец — выступил с эмоциональным обращением.
«Этот ребенок — мой смысл жизни. Я его люблю. Если бы вернуть все назад, я бы сделал то же самое. Раньше просто жил, работал. А теперь бегу домой, потому что там мой сын. Суд, прошу, оправдайте нас и дайте шанс растить его», — сказал отец.
Адвокат другой семьи, Ирина Маленко, призвала задуматься не только о приговоре, но и о самой системе.
«Процесс усыновления в Казахстане требует иного подхода. В частности, если бы отказников можно было усыновлять на этапе роддома с учетом мнения биологической матери, чего у нас нету в законодательстве, то от этого бы выиграли в первую очередь сами дети — граждане Республики Казахстан. Пока парламентарии думают над пробелами законодательства об усыновлении, безответственные мамаши расправляются с младенцами, бросая их в подъездах домов, мусорных баках, туалетах и даже лишают их жизни», — сказала Ирина Маленко.
Изучив все собранные по делу материалы и заслушав участников процесса, судья Дулат Бурабаев вынес приговор.
Биологической матери суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Медсестру роддома приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Двум семейным парам суд назначил наказание в виде 8 лет условного лишения свободы с установлением пробационного контроля.
«На органы опеки возложить устройство четырех детей (двух переданных на воспитание малышей и двух детей, которые проживают с биологической матерью — прим.), о чем в месячный срок представить ответ в суд», — зачитал приговор судья Дулат Бурабаев.