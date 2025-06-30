Торговля детьми в Караганде: мать и медсестру арестовали в суде

«Подсудимые обвиняются по части 1 статьи 135 “Торговля несовершеннолетними”. Она гласит: “Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации”. Прокуратура не доказала куплю-продажу, но вменила совершение иных сделок, а именно передачу и получение в дар детей. А где тут эксплуатация? Биологическая мать передала их этим семьям, чтобы уберечь от детского дома, чтобы они получили хорошее воспитание. Эти семьи, которых сейчас судят, любят их, заботятся, полностью обеспечивают. Так где здесь эксплуатация?» — заявил ранее адвокат Алмас Абдакасов.