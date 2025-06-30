Сильный ветер на Витебщине обесточил 39 населенных пунктов

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Энергетики Витебской области из-за непогоды работают в усиленном режиме, сильный ветер оставил без электроснабжения 39 населенных пунктов, сообщили в РУП «Витебскэнерго».
В понедельник в регионе прошли сильные дожди, которые сопровождались порывистым ветром скоростью до 20 метров в секунду, что стало причиной падения деревьев на воздушные линии электропередачи и отключению света у ряда потребителей.
«В большей степени непогода затронула Полоцкий, Россонский, Верхнедвинский и Ушачский районы», — сказали на предприятии.
Так, по состоянию на 16:00 в ликвидации последствий непогоды были задействованы 28 бригад — это свыше 120 человек и 30 единиц техники. Восстановление электроснабжения ведется в 39 населенных пунктах области.
Сейчас производятся оперативные переключения, убираются упавшие на ЛЭП деревья. Энергетики также меняют оборванные провода, запитывают потребителей по резервным схемам. Подготовлены к использованию дизель-генераторные установки.
В «Витебскэнерго» заверили, что предпринимаются все необходимые действия для восстановления электроснабжения в максимально возможные короткие сроки.