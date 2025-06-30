Одна ошибка стоила жизни: турист трагически погиб на глазах у друзей в Сочи

Трагические вести из Сочи. Там водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России подняли со дна озера труп. Погибшим оказался 48-летний турист, приехавший на отдых из Иркутской области. Его тело нашли на глубине около трех метров — в пяти метрах от берега.