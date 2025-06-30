Одна ошибка стоила жизни: турист трагически погиб на глазах у друзей в Сочи

Трагические вести из Сочи. Там водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России подняли со дна озера труп. Погибшим оказался 48-летний турист, приехавший на отдых из Иркутской области. Его тело нашли на глубине около трех метров — в пяти метрах от берега.
— По рассказам друзей погибшего, отдыхая компанией на базе отдыха «Вольница», мужчина с небольшого пирса решил доплыть до середины озера, — говорят спасатели. — Остановившись, он резко ушел под воду. Друг поплыл за ним, но утонувшего уже найти не удалось.
Трагедия произошла в водоеме, где купаться строго запрещено. Мужчину запрещающие знаки, расположенные на территории базы отдыха, к сожалению, не остановили.
Тело погибшего сибиряка эвакуировали на берег и передали сотрудникам полиции.