«Порвал белье»: почему владельца спа-салона в Петербурге обвинили в домогательстве

Клиентка обвинила в домогательствах владельца элитного спа-салона в Петербурге и написала заявление в полицию. Сам бизнесмен обвинил девушку в клевете и заявил, что она его шантажирует. При этом посетительницы и раньше жаловались на приставания со стороны хозяина салона. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого скандала.
Как владельца спа-салона обвинили в домогательствах.
Инцидент произошел в элитном спа-салоне Thai Way в Санкт-Петербурге. По словам одной из посетительниц — Карины (все имена изменены), по пути в сауну к ней подошел владелец комплекса Владимир и предложил ее попарить. Девушка отказалась и ушла в хаммам. Вскоре в сауну пришел и Владимир.
— В хаммам он уже зашел с лимоном, с медом и без моего разрешения приступил к услуге массажа. Он просто подошел и повернул меня на живот, чтобы сделать массаж. Дальше начал лапать за ягодицы, перевернул меня, разорвал одноразовое белье, — рассказала Карина.
Девушка притворилась, что ей плохо, после чего Владимир вывел ее из хаммама и усадил в джакузи. Затем он якобы разделся, сел вместе с Кариной и принялся массировать ей ноги. Девушка возмутилась и пригрозила рассказать в соцсетях о его действиях. После этого мужчина вылез из джакузи и ушел.
Когда Карина уже собиралась уходить из салона, Владимир снова набросился на нее и попытался затащить в приватную комнату. Мужчина остановился, только когда в комнату вошел другой посетитель.
Позднее Карина обратилась в полицию.
Владелец спа-салона обвинил девушку в клевете.
В ответ на обвинения владелец Thai Way заявил, что не приставал к девушке и сам готовится пожаловаться на нее в полицию. По словам Владимира, Карина вымогает у него 50 тысяч рублей за то, чтобы ее заявление «не пошло дальше».
— Будем писать (заявление — прим. «ВМ») о клевете в отделение полиции… У нас есть скриншот переписки, где она вымогает деньги, — заявил мужчина.
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Владимир отметил, что девушка без разрешения опубликовала в своем блоге его фотографию с несовершеннолетним сыном. При этом, когда с мужчиной связались журналисты, он отказался предоставлять им записи с камер видеонаблюдения, так как боится, что его «выставят сутенером».
Клиенты уже жаловались на этот салон.
Спа-салон Thai Way Luxury находится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Судя по отзывам, комплекс работает с 2018 года. Здесь оказывают услуги тайского массажа, проводят спа-программы с аромамаслами, а также различные процедуры для лица и тела.
Ранее посетительницы уже жаловались на Thai Way: в Сети можно найти немало отзывов, в которых девушки рассказывают о домогательствах со стороны владельца салона.
При этом, по данным Shot, руководство Thai Way регулярно чистит негативные отзывы, а Владимир якобы угрожает клиенткам своими связями с криминальными структурами.
Кто понесет наказание.
Владельцу скандального спа-салона грозит до шести лет лишения свободы, если будет доказано, что он действительно приставал к клиентке. Об этом «Вечерней Москве» рассказал основатель адвокатской коллегии «Лунев и партнеры» Алексей Лунев.
— В его отношении могут возбудить уголовное дело о попытке изнасилования. Так как преступление не было доведено до конца, думаю, ему могут дать около пяти лет лишения свободы. Следователи могут попытаться найти других людей, которые жаловались на владельца салона, и, если сроки давности у преступления еще не истекли, потерпевшие тоже смогут подать заявления. Но, думаю, на срок это не повлияет, — рассуждает он.
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При этом спа-салон может продолжить работу. По словам юриста, у владельца будет право либо оставить комплекс в своей собственности, либо передать его своим родственникам.
Если же окажется, что девушка соврала и шантажировала владельца салона своим заявлением, ее могут обвинить в клевете и вымогательстве.
— Так как девушка рассказала в интернете о домогательствах, ее могут обвинить в клевете с публичной демонстрацией. За это предусмотрены лишение свободы до двух лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Также владелец салона может потребовать у нее компенсацию морального вреда, — считает Лунев.
За вымогательство закон предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Другие случаи домогательств в спа-салонах.
Это далеко не первый случай домогательств в спа-салонах. 20 июня в петербургский суд приговорил к семи годам тюремного заключения лжемассажиста, который во время сеансов изнасиловал двух девочек, не достигших 14 лет. Как оказалось, мужчина работал по поддельным дипломам медика.
В декабре 2024 года на приставания со стороны массажиста-стажера пожаловалась 20-летняя клиентка спа-центра в Москве. По словам потерпевшей, во время процедуры мужчина якобы намеренно прикасался к интимным частям ее тела. Когда девушка сделала массажисту замечания, он заявил, что «поможет ей расслабиться».
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От шока девушка впала в ступор и не смогла оказать сопротивление. Когда все закончилось, массажист якобы поцеловал ее в губы. После этого инцидента владелица салона уволила наглого сотрудника, но отметила, что ранее жалоб от клиенток не поступало. Позднее массажиста задержали, а в мае 2025 года приговорили к 3,5 года лишения свободы.
До этого 16-летняя девушка из Санкт-Петербурга пожаловалась на изнасилование прямо во время сеанса массажа в салоне на Яхтенной улице. Девушка не стала пояснять, как именно поступил сотрудник салона, но, по ее словам, он заставлял ее «делать унизительные вещи». Чем закончилась эта история, неизвестно.
В 2021 году на домогательства пожаловалась солистка музыкальной группы Little Big Софья Таюрская. В одном из интервью певица вспомнила, как однажды массажист стянул с нее нижнее белье и стал трогать ее гениталии. По словам артистки, тогда она тоже впала в ступор и не смогла сделать сотруднику спа-салона замечание.
Тем временем в Москве девушки массово жалуются на домогательства в центре города. Мужчины подходят к ним и предлагают познакомиться, а после получения отказа начинают их лапать. Все это оказалось частью тренинга, организованного пикап-коучем Алексом Лесли. Блогер призывает учеников подходить к незнакомым девушкам, трогать их, а потом уводить в туалет и заниматься с ними сексом.
«Вечерняя Москва» узнала, как коучу Алексу Лесли удается привлекать к себе людей и какой вред такое «учение» может нанести последователям и жертвам.