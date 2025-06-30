«Порвал белье»: почему владельца спа-салона в Петербурге обвинили в домогательстве

— В его отношении могут возбудить уголовное дело о попытке изнасилования. Так как преступление не было доведено до конца, думаю, ему могут дать около пяти лет лишения свободы. Следователи могут попытаться найти других людей, которые жаловались на владельца салона, и, если сроки давности у преступления еще не истекли, потерпевшие тоже смогут подать заявления. Но, думаю, на срок это не повлияет, — рассуждает он.