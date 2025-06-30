Спортсменка угостила орангутана вейпом в крымском парке «Тайган»

В Крыму разгорелся скандал вокруг спортсменки Анастасии Лучкиной, которая угостила вейпом орангутана в парке «Тайган». Видео поступка быстро разошлось, вызвав широкий общественный резонанс и резкую критику со стороны спортивного сообщества.
По данным телеграм-канала 112, Анастасия Лучкина дала попробовать вейп орангутану по кличке Дана.
Поступок спортсменки вызвал возмущение среди сотрудников парка и пользователей соцсетей.112 предполагает, что данная история может стоить ей места в Сборной.
Случившееся не осталось без внимания Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». В своем телеграм-канале организация заявила, что поступок Анастасии Л. — кандидата в мастера спорта по боксу, многократного призера соревнований, представляющей ЮФО и СКФО — «поставил под сомнение спортивный авторитет всего боксерского сообщества». Движение подчеркнуло, что представители бокса единогласно выступают против вейпов. По мнению организации, такое поведение «несовместимо ни с принципами спорта, ни с элементарной ответственностью перед животными», и она берет ситуацию под свой контроль.
Прокомментировал ситуацию и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что спортсмены являются примером для общества и несут большую ответственность за свои действия. Кремлев назвал такое поведение недопустимым «ни в боксерской семье, ни в каком-либо другом виде спорта».
Пресс-секретарь парка «Тайган» Татьяна Алексагина в комментарии «Комсомольской правде» выразила крайнее возмущение произошедшим. По ее словам, это первый подобный случай в истории парка. Алексагина расценила действия спортсменки как «явное намеренное жестокое обращение с животным».