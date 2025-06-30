Спортсменка угостила орангутана вейпом в крымском парке «Тайган»

Случившееся не осталось без внимания Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». В своем телеграм-канале организация заявила, что поступок Анастасии Л. — кандидата в мастера спорта по боксу, многократного призера соревнований, представляющей ЮФО и СКФО — «поставил под сомнение спортивный авторитет всего боксерского сообщества». Движение подчеркнуло, что представители бокса единогласно выступают против вейпов. По мнению организации, такое поведение «несовместимо ни с принципами спорта, ни с элементарной ответственностью перед животными», и она берет ситуацию под свой контроль.