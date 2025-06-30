Черный седан Mercedes влетел в столб на Невском проспекте и напугал пешеходов

Водитель за рулем Mercedes около дома 53 столкнулся с Jeep Grand Cherokee, который с соседней левой полосы решил повернуть направо. Судя по кадрам на видео, Mercedes следовал по полосе для движения автобусов. Немецкому автомобилю не удалось избежать аварии, попытка исключить удар привела к столкновению со столбом.