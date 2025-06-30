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Черный седан Mercedes влетел в столб на Невском проспекте и напугал пешеходов

Столб на Невском проспекте спас пешеходов от наезда черного Mercedes CLS 550. Иномарка на скорости влетела в преграду, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Источник: Коммерсантъ

Водитель за рулем Mercedes около дома 53 столкнулся с Jeep Grand Cherokee, который с соседней левой полосы решил повернуть направо. Судя по кадрам на видео, Mercedes следовал по полосе для движения автобусов. Немецкому автомобилю не удалось избежать аварии, попытка исключить удар привела к столкновению со столбом.

«По факту дорожной аварии полицией проводится проверка. Решается вопрос о привлечении водителей к ответственности», — добавили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проигнорировавший светофор «УАЗ Патриот» сбил подростка на юго-западе Петербурга.