Черный седан Mercedes влетел в столб на Невском проспекте и напугал пешеходов

Водитель за рулем Mercedes около дома 53 столкнулся с Jeep Grand Cherokee, который с соседней левой полосы решил повернуть направо. Судя по кадрам на видео, Mercedes следовал по полосе для движения автобусов. Немецкому автомобилю не удалось избежать аварии, попытка исключить удар привела к столкновению со столбом.
«По факту дорожной аварии полицией проводится проверка. Решается вопрос о привлечении водителей к ответственности», — добавили в полиции.
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