Пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Люберцах

В подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали мужчину, который на детской площадке пил алкоголь и стрелял из пневматического оружия. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Московской области в своем телеграм-канале.
Правоохранители получили сообщение от очевидцев, которые рассказали, что на детской площадке по улице Кирова неизвестный мужчина пьет спиртное и стреляет в воздух из предмета, внешне похожего на винтовку.
Прибывшие на место происшествия бойцы Росгвардии быстро обнаружили пьяного мужчину, у которого в руках была пневматическая винтовка.
Нарушитель был оперативно задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции. По данным Росгвардии, в результате его действий никто не пострадал.