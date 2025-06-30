Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске по подозрению во взятке задержали ректора крупного вуза

В понедельник, 30 июня, силовики задержали в Челябинске исполняющего обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгения Черепова. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки от студента.

Источник: Евгений Черепов/Vk.com

Как сообщает 74.ru, в университет нагрянули сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Евгения Черепова вывели из здания в наручниках. В рабочем кабинете и квартире и. о. ректора прошли обыски.

Против главы вуза возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В региональном управлении Следкома «Пчеле» пообещали прокомментировать задержание позднее.

Напомним, 48-летний Евгений Черепов стал исполняющим обязанности ректора УралГУФК в начале марта текущего года. До этого он работал заведующим кафедрой физического воспитания и здоровья ЮУрГУ.