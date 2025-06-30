В Челябинске по подозрению во взятке задержали ректора крупного вуза

Как сообщает 74.ru, в университет нагрянули сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Евгения Черепова вывели из здания в наручниках. В рабочем кабинете и квартире и. о. ректора прошли обыски.
Против главы вуза возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В региональном управлении Следкома «Пчеле» пообещали прокомментировать задержание позднее.
Напомним, 48-летний Евгений Черепов стал исполняющим обязанности ректора УралГУФК в начале марта текущего года. До этого он работал заведующим кафедрой физического воспитания и здоровья ЮУрГУ.