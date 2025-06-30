В Челябинске по подозрению во взятке задержали ректора крупного вуза

Как сообщает 74.ru, в университет нагрянули сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. Евгения Черепова вывели из здания в наручниках. В рабочем кабинете и квартире и. о. ректора прошли обыски.