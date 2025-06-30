Раскрыта схема продажи поддельных румынских ID и молдавских водительских прав

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Преступная группировка, промышлявшая продажей поддельных румынских и молдавских удостоверений личности, а также молдавских водительских прав, ликвидирована в Молдове.
Деятельность группировки пресечена прокурорами по борьбе с коррупцией и особым делам, а также сотрудниками Службы внутренней безопасности МВД.
Поддельные документы реализовывали по цене от 150 до 350 евро.
Как сообщили правоохранители, одна из последних преступных сделок состоялась в Бельцах. Один из членов группы продал за 350 евро частному лицу молдавское водительское удостоверение с признаками подделки. Сделка была задокументирована Службой внутренней безопасности. Впоследствии под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам был задержан 41-летний подозреваемый, в отношении других членов преступной группы, которые признали свою вину, расследование продолжилось.
Последовали обыски в Бельцах и Кишиневе у членов преступной группировки, специализировавшейся не только на продаже, но и на изготовлении поддельных документов. В результате были изъяты семь румынских удостоверений личности с явными признаками подделки, а также поддельное молдавское водительское удостоверение.
Расследование уголовного дела продолжается, власти призывают граждан следовать юридическим процедурам, необходимым для получения документов, удостоверяющих личность, и водительских прав.