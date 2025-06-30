Раскрыта схема продажи поддельных румынских ID и молдавских водительских прав

Как сообщили правоохранители, одна из последних преступных сделок состоялась в Бельцах. Один из членов группы продал за 350 евро частному лицу молдавское водительское удостоверение с признаками подделки. Сделка была задокументирована Службой внутренней безопасности. Впоследствии под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам был задержан 41-летний подозреваемый, в отношении других членов преступной группы, которые признали свою вину, расследование продолжилось.