Двое детей погибли, еще один ребенок в реанимации после отравления ягодами в Саратовской области

24 июня трое детей из многодетной семьи в возрасте трех, семи и 8 лет гуляли одни. Во время прогулки по поселку и ближайшему лесу они предположительно насобирали и наелись ягод тутовника, также известного как шелковица. В это время их мать была в роддоме, рожая шестого ребенка.