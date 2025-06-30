Двое детей погибли, еще один ребенок в реанимации после отравления ягодами в Саратовской области

В поселке Ровное Саратовской области произошла трагедия: двое малолетних братьев погибли, а их 8-летняя сестра находится в реанимации в тяжелом состоянии после отравления ягодами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
24 июня трое детей из многодетной семьи в возрасте трех, семи и 8 лет гуляли одни. Во время прогулки по поселку и ближайшему лесу они предположительно насобирали и наелись ягод тутовника, также известного как шелковица. В это время их мать была в роддоме, рожая шестого ребенка.
Вечером того же дня детям стало плохо. Отец попытался облегчить их состояние, дав обезболивающее, однако это не помогло. Самый младший, трехлетний мальчик, потерял сознание. Всех детей госпитализировали, где у них было диагностировано сильное отравление.
Несмотря на усилия врачей, оба брата впоследствии скончались. Состояние 8-летней девочки остается критическим, она находится в реанимации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.