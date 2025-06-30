В Ростовской области короткое замыкание оставило семью без крыши над головой

В хуторе Новомарьевка Тацинского района произошел страшный пожар, оставивший многодетную семью без жилья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент случился глубокой ночью, когда хозяйка дома проснулась от едкого запаха дыма и успела разбудить мужа и троих детей. Благодаря оперативным действиям родителей вся семья благополучно эвакуировалась и вызвала пожарных.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 120 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание в электросчетчике.
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