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Над территорией Ростовской области силы ПВО сбили БПЛА

Вечером 30 июня силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Юрий Слюсарь. ЧП произошло вечером 30 июня.

— В период с 18:40 до 19:15 силы и средства противовоздушной обороны вновь уничтожили БПЛА в Каменском районе, — говорится в сообщении врио губернатора Ростовской области.

По предварительным данным, также обошлось без последствий на земле. Информация уточняется.

Напомним, по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность.

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