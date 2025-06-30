Над территорией Ростовской области силы ПВО сбили БПЛА

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Юрий Слюсарь. ЧП произошло вечером 30 июня.
— В период с 18:40 до 19:15 силы и средства противовоздушной обороны вновь уничтожили БПЛА в Каменском районе, — говорится в сообщении врио губернатора Ростовской области.
По предварительным данным, также обошлось без последствий на земле. Информация уточняется.
Напомним, по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность.
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