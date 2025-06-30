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В Петрозаводске из-за электротравмы мальчику ампутировали ногу

14-летний подросток получил тяжёлую травму, находясь в заброшенном здании в столице Карелии.

Источник: Аргументы и факты

В Карелии Следственный комитет расследует уголовное дело по факту получения 14-летним подростком тяжёлой электротравмы в заброшенном здании на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

По данным СК, мальчик находился в этом помещении вместе с друзьями, когда прикоснулся к распределительному устройству. В результате он получил сильнейший электрический удар, повлёкший за собой тяжёлое поражение кистей рук и ног.

Из-за обширных повреждений медикам пришлось ампутировать ребёнку левую ногу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется оценке действий лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории заброшенного объекта, расположенного на территории Цветочного питомника.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко лишился кисти в результате несчастного случая в исправительном центре.